Spiaggia di Vergine Maria il mare è pulito ma riecco i divieti di balneazione Saranno corretti

mare davanti alla Spiaggia di Vergine Maria è pulito, ma rimane sotto osservazione. Ed è per questo che nei giorni scorsi i cartelli di divieto di balneazione sono prima scomparsi e poi riapparsi, suscitando parecchie perplessità tra i residenti. "Perché se nella nuova ordinanza del Comune. Palermotoday.it - Spiaggia di Vergine Maria, il mare è pulito ma riecco i divieti di balneazione: "Saranno corretti" Leggi su Palermotoday.it Ildavanti alladi, ma rimane sotto osservazione. Ed è per questo che nei giorni scorsi i cartelli di divieto disono prima scomparsi e poi riapparsi, suscitando parecchie perplessità tra i residenti. "Perché se nella nuova ordinanza del Comune.

Potrebbe interessarti anche:

Bagni ancora vietati su mezzo litorale di Palermo, ma c'è il via libera per la spiaggia di Vergine Maria

Sette chilometri e mezzo di costa negati per inquinamento, quasi altri nove vietati perché in aree portuali. Anche quest'anno Palermo dovrà rinunciare a oltre la metà del suo litorale, lungo una ...

Furto nella chiesa di Santa Maria delle Grazie a Talsano, rubati gli ori alla Beata Vergine

Tarantini Time QuotidianoNella tarda serata di ieri, almeno due ladri si sono introdotti nella chiesa di Santa Maria delle Grazie passando da un terreno retrostante. Con una corda si sono calati ...

Monte Pellegrino, al via i lavori per evitare il crollo di massi su Addaura e Vergine Maria

A quasi un anno dall'aggiudicazione delle gare, la Regione ha consegnato i lavori per il consolidamento delle pareti rocciose di due aree di Monte Pellegrino. Nei prossimi giorni si apriranno i ...

Spiaggia di Vergine Maria, il mare è pulito ma riecco i divieti di balneazione: "Saranno corretti". Il mare di Vergine Maria torna balneabile, Palermo riconquista un pezzo del suo litorale. Ferragosto a Palermo, la vacanza di un'estate a Vergine Maria. Bagni ancora vietati su mezzo litorale di Palermo, ma c'è il via libera per la spiaggia di Vergine Maria. La spiaggia Vergine Maria invasa dai rifiuti, volontari pronti a ripulirla. "Ci sveglieremo all’alba per dire il santo Rosario nel giorno che Manfredonia dedica alla santa Vergine Maria di Siponto". Ne parlano su altre fonti

ilsicilia.it riferisce: Vergine Maria, Ferrandelli: “Via il divieto di balneazione, ma resta punto di studio” - Il decreto dirigenziale regionale classifica l'area di Vergine Maria come interdetta alla balneazione per la presunta presenza di un'area portuale o industriale ...

Segnala livesicilia.it: Palermo, acque pulite a Vergine Maria: via i divieti di balneazione - PALERMO – Via i divieti di balneazione a Vergine Maria. Lo annuncia l’assessore comunale all’Igiene, Fabrizio Ferrandelli. “I campionamenti eseguiti a Vergine Maria, per il secondo anno di seguito, ...

Lo riporta balarm.it: Spiaggia Arenella-Vergine Maria - Tranquillità e pace sono di casa, e si associano ad un panorama davvero particolare: a due passi dal mare infatti si trova anche ... Per raggiungere la spiaggia di Arenella-Vergine Maria dal centro di ...