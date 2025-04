Tre giorni di rievocazione per raccontare la presa del castello di Marciano

raccontare la “presa del castello di Marciano” del 1554. L’appuntamento è fissato tra venerdì 2 e domenica 4 maggio quando l’associazione culturale Scannagallo proporrà un ricco programma tra rievocazioni teatralizzate, cortei, spettacoli, combattimenti, conferenze e gastronomia che permetterà a spettatori di tutte le età di vivere un’esperienza immersiva nella storia della Valdichiana. Le tre giornate, patrocinate dalla Regione Toscana e dai Comuni di Marciano della Chiana e di Foiano della Chiana, faranno affidamento sulla presenza di rievocatori e gruppi da tutta la penisola che metteranno in scena alcuni episodi decisivi nella battaglia di Scannagallo quando l’esercito fiorentino di Cosimo I de’ Medici sconfisse l’esercito senese e gettò le basi per la costituzione del Granducato di Toscana. Lanazione.it - Tre giorni di rievocazione per raccontare la “presa del castello di Marciano” Leggi su Lanazione.it Arezzo, 15 aprile 2025 - Un percorso indietro nei secoli perla “deldi” del 1554. L’appuntamento è fissato tra venerdì 2 e domenica 4 maggio quando l’associazione culturale Scannagallo proporrà un ricco programma tra rievocazioni teatralizzate, cortei, spettacoli, combattimenti, conferenze e gastronomia che permetterà a spettatori di tutte le età di vivere un’esperienza immersiva nella storia della Valdichiana. Le tre giornate, patrocinate dalla Regione Toscana e dai Comuni didella Chiana e di Foiano della Chiana, faranno affidamento sulla presenza di rievocatori e gruppi da tutta la penisola che metteranno in scena alcuni episodi decisivi nella battaglia di Scannagallo quando l’esercito fiorentino di Cosimo I de’ Medici sconfisse l’esercito senese e gettò le basi per la costituzione del Granducato di Toscana.

