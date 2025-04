La Lega asfalta la sinistra e il partito islamico I cittadini hanno parlato chiaro

asfalta le deboli velleità di un centrosinistra incapace, per l'ennesima volta, di incidere sull'elettorato. Non ci sono altri modi per spiegare il trionfo del neo sindaco di Monfalcone Luca Fasan, capace di ottenere e superare il 70 per cento dei voti.

Riarmo europeo, mozione di Alleanza Verdi Sinistra: due astensioni nel Pd, la Lega esce dall'aula

Durante il Consiglio comunale di Forlì di martedì, la consigliera di Alleanza Verdi Sinistra, Diana Scirri, ha presentato una mozione relativa al “ReArm Europe”, piano per il riarmo europeo da 800 ...

Regolamento edilizio, Lega: “Tutelati più i nidi che le case”, Ruzzini: “Destra e sinistra dovrebbero fare squadra”

Bergamo. L’adesione del Comune ddi Bergamo alla Comunità Energetica Rinnovabile di Fondazione Sinergia, la modifica del piano generale degli impianti della pubblicità e il nuovo regolamento ...

Sinistra smascherata sull'Islam: "L'unica donna...", la Lega denuncia il caso Carrara

"Nelle immagini della celebrazione per la fine del Ramadan a Carrara, l'unica donna visibile è la sindaca Serena Arrighi. Non ci sono fedeli musulmane in piazza. Un ‘dettaglio' a quanto pare ...

Scrive ansa.it: Lega: Mancuso, orgoglioso di guidare il partito in Calabria - Lo ha detto il commissario della Lega in Calabria, Filippo Mancuso, nel suo intervento al congresso del partito a Firenze. "Passo dopo passo - ha aggiunto Mancuso - stiamo portando avanti una ...

Scrive valtellinanews.it: Lega: Salvini riconfermato alla guida del partito - Dopo due intense giornate di confronto, dibattiti e discussioni, Matteo Salvini è stato riconfermato come Segretario Federale della Lega. Un momento storico che segna la nascita di un partito ...