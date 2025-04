Referendum banchetti della Sinistra con il deputato Mari

Sabato 19 aprile a partire dalle 10,30 presso lo spazio antistante la Villa Comunale di Avellino, Sinistra italiana e Unione dei Giovani di Sinistra terranno un banchetto informativo sui Referendum su lavoro e cittadinanza dell'otto e nove giugno."L'articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori rappresenta l'unica, vera tutela per un lavoratore in caso di licenziamento illegittimo" dichiara Sara Zeccardo, del dipartimento lavoro di Sinistra Italiana, " il decreto legislativo 23 del 2015 regolava il cosiddetto indennizzo monetario ed ha generato una ingiustificata disparità di trattamento in ragione della sola data di assunzione del lavoratore, il 7 marzo del 2015, producendo ulteriore precarizzazione, con conseguenti continui interventi della Corte costituzionale che invitano il legislatore a una revisione complessiva della normativa, in senso garantista.

