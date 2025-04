LIVE Cobolli Shevchenko 7 6 3 6 1 4 ATP Monaco 2025 in DIRETTA atteggiamento pessimo ma l’azzurro può sperare nel braccino del rivale

DIRETTA LIVE40-A Clamoroso miracolo con la volèe di rovescio con effetto a uscire Cobolli! Adesso ha preso a tirare tutte le risposte per cercare il vincente.40-40 Esplode il dritto Cobolli e fa punto.A-40 Slice e rovescio vincente in contropiede.40-40 Non sappiamo cosa dire. La risposta di dritto sulla seconda è uscita.SECONDA40-A Gratuito di Shevchenko con il rovescio a campo aperto.40-40 Risposta vincente, di dritto.40-A Miracolo in risposta del romano, altra riga, poi il clamoroso errore con il dritto a campo aperto. E’ così, bisogna farsene una ragione!40-40 Non è vero. Risposta profondissima di rovescio, il punto si era messo bene, il gratuito di rovescio però.40-A SIIII! Non vorremmo essere Shevchenko adesso! Cobolli gioca un gran punto, due ore dopo l’ultimo, e chiude di rovescio!FUORI40-40 Gran recupero di dritto Cobolli. Oasport.it - LIVE Cobolli-Shevchenko 7-6, 3-6, 1-4, ATP Monaco 2025 in DIRETTA: atteggiamento pessimo, ma l’azzurro può sperare nel braccino del rivale! Leggi su Oasport.it CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA40-A Clamoroso miracolo con la volèe di rovescio con effetto a uscire! Adesso ha preso a tirare tutte le risposte per cercare il vincente.40-40 Esplode il drittoe fa punto.A-40 Slice e rovescio vincente in contropiede.40-40 Non sappiamo cosa dire. La risposta di dritto sulla seconda è uscita.SECONDA40-A Gratuito dicon il rovescio a campo aperto.40-40 Risposta vincente, di dritto.40-A Miracolo in risposta del romano, altra riga, poi il clamoroso errore con il dritto a campo aperto. E’ così, bisogna farsene una ragione!40-40 Non è vero. Risposta profondissima di rovescio, il punto si era messo bene, il gratuito di rovescio però.40-A SIIII! Non vorremmo essereadesso!gioca un gran punto, due ore dopo l’ultimo, e chiude di rovescio!FUORI40-40 Gran recupero di dritto

Potrebbe interessarti anche:

LIVE Cobolli-Shevchenko, ATP Monaco 2025 in DIRETTA: attenzione al russo naturalizzato kazako

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’incontro di primo turno dell’ATP 500 di Monaco di Baviera tra Flavio Cobolli e Alexander ...

LIVE Cobolli-Shevchenko, ATP Monaco 2025 in DIRETTA: il russo, naturalizzato kazako, è imprevedibile

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’incontro di primo turno dell’ATP 500 di Monaco di Baviera tra Flavio Cobolli e Alexander ...

LIVE Cobolli-Shevchenko, ATP Monaco 2025 in DIRETTA: c’è lotta prima del romano

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11:55 Grande lotta nel 1° set tra Bautista e Van de Zandschulp, olandese avanti 6-4. Poi Cobolli! Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE ...

ATP Ginevra, i risultati di oggi: Djokovic e Cobolli in semifinale. Live Nicolás Jarry - Flavio Cobolli - ATP, Madrid: Punteggi & Highlights Tennis - 27/04/2024. Cobolli show: è semifinale a Ginevra. Nole avanti facile. Lione, Darderi ok senza giocare. Classifica ATP: Ranking Aggiornato Live. Tennis Tracker: Djokovic in semi a Ginevra, bene Cobolli, Darderi passa il turno senza giocare. ATP Marrakech, Cobolli e Fognini al 2° turno. Eliminato Gigante. Ne parlano su altre fonti

oasport.it riferisce: LIVE Cobolli-Shevchenko, ATP Monaco 2025 in DIRETTA: il russo, naturalizzato kazako, è imprevedibile - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell'incontro di primo turno dell'ATP 500 di Monaco ...

Segnala oasport.it: Cobolli-Shevchenko oggi in tv, ATP Monaco: programma, orario, streaming - Flavio Cobolli affronterà il kazako Alexander Shevchenko al primo turno del torneo ATP 500 di Monaco. L'appuntamento sulla terra rossa tedesca è per la ...

Lo riporta ftw.usatoday.com: How to Watch Flavio Cobolli vs. Alexander Shevchenko at the 2025 BMW Open: Live Stream, TV Channel - Find out how to watch, live stream, TV channel, tournament information, & more for Flavio Cobolli vs. Alexander Shevchenko at the 2025 BMW Open.