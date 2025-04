Borgonzoni Videogiochi nei musei sono cultura ora tocca alle scuole

Videogiochi sono cultura. Servono nei musei dove vengono usati come strumenti per poter avvicinare i bambini. Il Ministero della cultura li ha inseriti all’interno della legge cinema ormai da anni”. Così la sottosegretaria alla cultura, Lucia Borgonzoni, intervenendo alla presentazione del rapporto ‘I Videogiochi in Italia nel 2024. Mercato, consumatori, industria’. “Mi auguro che i Videogiochi – prosegue Borgonzoni – possano trovare presto spazio di utilizzo anche nelle scuole allo scopo di avvicinare i ragazzi che magari hanno difficoltà nell’apprendimento ma che appassionandosi diventano gli studenti migliori proprio su quelle materie. Ne ho già parlato anche varie volte con il ministro (dell’Istruzione, ndr) Valditara“. Lapresse.it - Borgonzoni: “Videogiochi nei musei sono cultura, ora tocca alle scuole” Leggi su Lapresse.it “I. Servono neidove vengono usati come strumenti per poter avvicinare i bambini. Il Ministero dellali ha inseriti all’interno della legge cinema ormai da anni”. Così la sottosegretaria alla, Lucia, intervenendo alla presentazione del rapporto ‘Iin Italia nel 2024. Mercato, consumatori, industria’. “Mi auguro che i– prosegue– possano trovare presto spazio di utilizzo anche nelleallo scopo di avvicinare i ragazzi che magari hanno difficoltà nell’apprendimento ma che appassionandosi diventano gli studenti migliori proprio su quelle materie. Ne ho già parlato anche varie volte con il ministro (dell’Istruzione, ndr) Valditara“.

