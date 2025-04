Magazzino di 51 mq sotto terra e senza finestre ma arredato come una casa In vendita a 129 mila euro

Xml2.corriere.it - Magazzino di 51 mq sotto terra e senza finestre ma arredato come una casa: "In vendita a 129 mila euro" Leggi su Xml2.corriere.it L'immobile si trova nel centro storico del capoluogo emiliano. La denuncia della cooperativa Piazza Grande: «Solo mantenendo alta l'attenzione possiamo evitare di assuefarci a questo tipo di offerte»

Magazzino di 51 mq sotto terra arredato come una casa in vendita a Bologna: l’annuncio shock

La denuncia di Piazza Grande: “Se si tratta di un errore speriamo venga corretto. Solo mantenendo alta l’attenzione possiamo evitare di assuefarci a questo tipo di offerte”

