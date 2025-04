Aggressione ad agente polizia municipale Ghinelli e Tanti Arezzo non tollera comportamenti illegali

Arezzo, 15 aprile 2025 – “Piena solidarietà all'agente della polizia municipale di Arezzo rimasto ferito durante il controllo di ieri nei pressi della velostazione, vittima di una Aggressione vile, subita nell'esercizio del suo dovere” così il sindaco Alessandro Ghinelli e il vicesindaco Lucia Tanti. “Ogni forma di violenza nei confronti di chi è preposto a garantire la sicurezza e il rispetto delle regole è intollerabile e merita la più decisa riprovazione. Ringraziamo sentitamente gli agenti della polizia municipale per la loro professionalità e il loro impegno quotidiano a tutela della nostra comunità: Arezzo non tollera comportamenti violenti e illegali, per questo continueremo a lavorare con determinazione per garantire la sicurezza e il decoro della nostra città. C'è da augurarsi che il lavoro costante e attento della nostra polizia municipale e in generale di tutte le forze dell'ordine trovi riscontro in percorsi altrettanto severi e rigorosi evitando che persone così siano a piede libero in tempi brevi mentre la soluzione più ovvia sarebbero punizioni esemplari e se, del caso, un rimpatrio immediato”. Lanazione.it - Aggressione ad agente polizia municipale, Ghinelli e Tanti: “Arezzo non tollera comportamenti illegali” Leggi su Lanazione.it , 15 aprile 2025 – “Piena solidarietà all'delladirimasto ferito durante il controllo di ieri nei pressi della velostazione, vittima di unavile, subita nell'esercizio del suo dovere” così il sindaco Alessandroe il vicesindaco Lucia. “Ogni forma di violenza nei confronti di chi è preposto a garantire la sicurezza e il rispetto delle regole è inbile e merita la più decisa riprovazione. Ringraziamo sentitamente gli agenti dellaper la loro professionalità e il loro impegno quotidiano a tutela della nostra comunità:nonviolenti e, per questo continueremo a lavorare con determinazione per garantire la sicurezza e il decoro della nostra città. C'è da augurarsi che il lavoro costante e attento della nostrae in generale di tutte le forze dell'ordine trovi riscontro in percorsi altrettanto severi e rigorosi evitando che persone così siano a piede libero in tempi brevi mentre la soluzione più ovvia sarebbero punizioni esemplari e se, del caso, un rimpatrio immediato”.

Potrebbe interessarti anche:

Aggressione ad un arbitro, l’AIA oscura il sito: «Aggressioni incresciose, vanno combattute con fermezza»

Arbitro aggredito nei campionati dilettanti in Sicilia, l’ultima di tante aggressioni nelle ultime settimane: il messaggio dell’AIA L’ennesima aggressione a un direttore di gara ha spinto ...

Ancora un'aggressione in ospedale, operatore sanitario morso ad una mano

Ancora un'aggressione ai danni del personale sanitario. Non accenna a placarsi il triste fenomeno che vede sempre più casi susseguirsi nelle corsie dei nosocomi italiani. E Ferrara non fa, ...

Colloqui Usa-Russia, ad Istanbul dialoghi durati oltre 5 ore, no a istituzione Tribunale per crimine di aggressione contro l’Ucraina

Dopo 5 ore di colloqui, si è concluso il vertice tra la delegazione statunitense e russa. Sul tavolo interessi bancari e Tribunale internazionale per i crimini di aggressione A Istanbul si è ...

Aggressione ad agente polizia municipale, Ghinelli e Tanti: “Arezzo non tollera comportamenti illegali”. Notifiche multe, cittadino aggredisce comandante della polizia municipale. Attimi di tensione in piazza Moro: scoppia una rissa, vigilessa aggredita. Aggressione in piazza, Bonavina: «Sguarnite da 2 mesi le zone del centro, agenti mandati allo sbaraglio». Carcere di Marino del Tronto: nuova aggressione contro la polizia penitenziaria. Padova, due agenti di polizia locale picchiati nel tentativo di sedare una rissa tra giovanissimi. Ne parlano su altre fonti

Come scrive rainews.it: Padova, due agenti di polizia locale picchiati nel tentativo di sedare una rissa tra giovanissimi - Colpiti da una delle giovani, ancora da identificare, hanno riportato lesioni guaribili in cinque e sette giorni. Cresce in città l'allarme sicurezza ...

Segnala ilgazzettino.it: Agenti della polizia locale picchiati da un gruppo di giovanissimi dopo una lite tra ragazzine. Tensione e violenza in piazza dei Signori - PADOVA - Momenti di violenza nella serata di sabato 12 aprile in piazza dei Signori, il cuore del centro storico di Padova e della movida. Una scena immortalata da numerosi smartphone (e poi postata..

Lo riporta msn.com: Carcere sempre sotto assedio. Altri 2 agenti aggrediti dai detenuti: "Violenze non più tollerabili" - Il 23enne maliano non ha ingranato in Bundesliga, complice un grave infortunio al piede. Si è trattato dell’acquisto più oneroso mai messo a segno dalla Dea, “prelevato” dagli spagnoli dell’Almeria ...