Terracina Priverno Fossanova una cabina di regia per riattivare la linea ferroviaria

Terracina, 15 aprile 2025- Ci sarà una cabina di regia a coordinare l’iter per la riattivazione della linea ferroviaria Terracina – Priverno Fossanova. È quanto emerso dal tavolo di confronto che si è riunito questa mattina presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti convocato dal Ministro, Senatore Matteo Salvini. Per il Comune di Terracina erano presenti il Sindaco Francesco Giannetti e l’Assessore ai Trasporti Sara Norcia. A coordinare il tavolo è stato nuovamente Davide Bordoni, il Consigliere del Vice Presidente del Consiglio dei Ministri Salvini, che ha sottolineato in apertura come il tema della riattivazione della linea ferroviaria stia particolarmente a cuore al Ministro Salvini.Nel progetto è stato coinvolto anche Anas, ha spiegato, dal momento che la messa in sicurezza del Monte Cucca riguarda tanto il tracciato ferroviario quanto la strada che procede parallela. Leggi su Cdn.ilfaroonline.it , 15 aprile 2025- Ci sarà unadia coordinare l’iter per la riattivazione della. È quanto emerso dal tavolo di confronto che si è riunito questa mattina presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti convocato dal Ministro, Senatore Matteo Salvini. Per il Comune dierano presenti il Sindaco Francesco Giannetti e l’Assessore ai Trasporti Sara Norcia. A coordinare il tavolo è stato nuovamente Davide Bordoni, il Consigliere del Vice Presidente del Consiglio dei Ministri Salvini, che ha sottoto in apertura come il tema della riattivazione dellastia particolarmente a cuore al Ministro Salvini.Nel progetto è stato coinvolto anche Anas, ha spiegato, dal momento che la messa in sicurezza del Monte Cucca riguarda tanto il tracciato ferroviario quanto la strada che procede parallela.

