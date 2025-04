Perugia è primavera ma non sembra termosifoni ancora accesi

Ufficialmente è primavera, solo che non sembra. Dal Comune di Perugia arriva il via libera all'accensione dei termosifoni fino a dopo Pasquetta. "Con l'ordinanza sindacale - scrive Palazzo dei Priori - è autorizzato il prolungamento dell'accensione di tutti gli impianti termici di climatizzazione.

Alla Stranieri di Perugia si festeggia il Capodanno lunare mongolo: musica, sapori e danze per accogliere la primavera

Un viaggio nella cultura della Mongolia, tra antichi riti e sapori della steppa, per celebrare il Capodanno lunare. Venerdì 21 marzo, nell’aula magna di Palazzo Gallenga, l’Università per Stranieri ...

Arezzo-Perugia: la Primavera 4 di Bricca a un passo dalla promozione

Nel giorno di Arezzo-Perugia, c’è un’altra formazione del Cavallino che vivrà un sabato speciale e carico di adrenalina. Si tratta della Primavera 4 che è a novanta minuti dal mettere il punto ...

Polizzi segna su rigore: Perugia Primavera vince 1-0 contro Palermo

Polizzi, davanti al presidente Faroni e al diesse Meluso, con un gol su rigore regala alla Primavera biancorossa tre punti cruciali per la salvezza. La squadra di Moll Moll ottiene un fondamentale ...

