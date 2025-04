Tempo instabile in Toscana esteso il codice giallo per pioggia al 16 aprile

instabile il Tempo su larga parte della Toscana, in attenuazione nelle prossime ore, ma che tornerà ad approfondirsi nella tarda mattinata di domani, mercoledì 16 aprile. La previsione è quindi di una ripresa delle precipitazioni, anche Temporalesche, a partire dalla fascia. Pisatoday.it - Tempo instabile in Toscana, esteso il codice giallo per pioggia al 16 aprile Leggi su Pisatoday.it Resta nel complessoilsu larga parte della, in attenuazione nelle prossime ore, ma che tornerà ad approfondirsi nella tarda mattinata di domani, mercoledì 16. La previsione è quindi di una ripresa delle precipitazioni, ancheralesche, a partire dalla fascia.

Tempo instabile in Toscana, mercoledì 16 aprile ancora codice giallo per pioggia

Arezzo, 15 aprile 2025 – Tempo instabile in Toscana, mercoledì 16 aprile ancora codice giallo per pioggia Resta nel complesso instabile il tempo su larga parte della Toscana e la circolazione ...

SETTIMANA DI PASQUA SOTTO IL TIRO DEL MALTEMPO ANCHE IN TOSCANA - "LE PALME" GIA' BAGNATE - AGGIORNAMENTI LUNGO TERMINE. Neve, esteso il codice giallo per le zone appenniniche fino a martedì 10 dicembre. Meteo in Toscana, ancora neve: una nuova allerta, le zone interessate e le ultime previsioni. Neve, esteso il codice giallo per le zone appenniniche. Allerta meteo, codice giallo per neve in Toscana.

