Ritornano I canti della passijone a Borgo Case Troiano

Nuovo appuntamento con "I canti della passijone" a Borgo Case Troiano, che si terrà mercoledì 16 aprile alle ore 20.30, zona motorizzazione. In pochi luoghi d'Abruzzo resiste il canto della Passione, portato nelle Case, nei paesi e in campagna, nei primi giorni della Settimana Santa.

Lo riporta corrieresalentino.it: “Canti di Passione”: tappa a Lecce e Melpignano per la rassegna assegna promossa dall’Unione dei Comuni della Grecìa Salentina - Sono questi i numeri di “Canti di Passione. Ce Custi o Gaddho na Cantalisi 2025”, rassegna promossa dall’Unione dei Comuni della Grecìa Salentina con la partecipazione dell’Istituto Diego ...

