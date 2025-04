Bergamonews.it - Atalanta, intervento riuscito per Kolasinac: inizia subito la riabilitazione

È stato operato questa mattina nella clinica romana di Villa Stuart il difensore dell’Sead: l’di ricostruzione del legamento crociato anteriore, come rende noto la società nerazzurra, “è perfettamente”.L’operazione è stata eseguita dal professor Pier Paolo Mariani: in gergo tecnico, il bosniaco è stato sottoposto ad artroscopia del ginocchio sinistro. “Il calciatore inizierà dail programma riabilitativo”, fa sapere il club.si è infortunato durante la sfida contro il Bologna domenica 13 aprile all’ora di pranzo: all’origine del tutto una torsione innaturale del ginocchio sinistro dopo un contrasto verso la fine del primo tempo, che lo ha costretto ad uscire in barella.Tremendo il verdetto della risonanza magnetica: rottura del legamento crociato anteriore e una lesione radiale del menisco esterno del ginocchio sinistro.