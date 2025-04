Risollevare l’economia con il riarmo Macron ha 40 miliardi di motivi

Laverita.info - Risollevare l’economia con il riarmo. Macron ha 40 miliardi di motivi Leggi su Laverita.info Parigi deve portare il deficit di bilancio al 4,6% del Pil entro il 2026: per farlo, non basteranno tasse e tagli. L’Eliseo vede nell’escalation bellicista di Bruxelles una panacea per i propri guai. Rinnegando il «green».

