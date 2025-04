Governo ottiene fiducia su decreto bollette aiuti contro caro energia

Governo ha ottenuto la fiducia in Aula alla Camera sul decreto bollette. I si sono stati 182, i no 113 e 4 gli astenuti. Il via libera finale è previsto entro domattina, poi passerà al Senato. Tra le misure un pacchetto da 3 miliardi di aiuti contro il caro-energia destinati a famiglie e imprese con un contributo straordinario di 200 euro per chi ha un Isee fino a 25mila euro. Vengono anche concessi due anni in più per cittadini e micro-imprese vulnerabili per il passaggio al mercato libero. Per le imprese arrivano 600 milioni destinati ad agevolazioni per la fornitura di luce e gas alle pmi; anticipati agli energivori 600 milioni derivanti dalle aste Ets. Quotidiano.net - Governo ottiene fiducia su decreto bollette: aiuti contro caro-energia Leggi su Quotidiano.net Ilha ottenuto lain Aula alla Camera sul. I si sono stati 182, i no 113 e 4 gli astenuti. Il via libera finale è previsto entro domattina, poi passerà al Senato. Tra le misure un pacchetto da 3 miliardi diildestinati a famiglie e imprese con un contributo straordinario di 200 euro per chi ha un Isee fino a 25mila euro. Vengono anche concessi due anni in più per cittadini e micro-imprese vulnerabili per il passaggio al mercato libero. Per le imprese arrivano 600 milioni destinati ad agevolazioni per la fornitura di luce e gas alle pmi; anticipati agli energivori 600 milioni derivanti dalle aste Ets.

Potrebbe interessarti anche:

Il governo ottiene la fiducia sul decreto bollette: aiuti per famiglie e imprese

Il governo ha ottenuto la fiducia in Aula alla Camera sul decreto bollette. I si sono stati 182, i no 113 e 4 gli astenuti. Il via libera finale è previsto entro domattina, poi passerà al Senato. Tra ...

Dl Milleproroghe, governo pone fiducia

19.10 Il governo, tramite il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Ciriani, ha posto in Aula al Senato la questione di fiducia sul Dl Milleproroghe, nel testo proposto dalla commissione Affari ...

Portogallo, il governo di Luìs Montenegro cade dopo un anno per uno scandalo di conflitto d’interesse: bocciata la fiducia, si torna al voto

Il Portogallo torna alle urne per la quarta volta negli ultimi cinque anni e mezzo: il governo di centro-destra di Luìs Montenegro è caduto sulla mozione di fiducia, respinta da socialisti, estrema ...

Governo ottiene fiducia su decreto bollette: aiuti contro caro-energia. Superbonus, il governo ottiene la fiducia al Senato con 101 voti a favore e 64 contrari. DL Omnibus ottiene la fiducia al Senato: modeste le previsioni che riguardano il mondo della scuola. Sì del Senato al raddoppio dell’indennizzo per i lavoratori pubblici con 36 mesi di servizio, la norma diventa legge. Anief: "Si potranno recuperare fino a 40mila euro a lavoratore, è bene ora che la novità entri nel contratto". Che cosa prevede la riforma del premierato approvata dal Senato. Draghi, crisi di governo: sì alla fiducia dal Senato con il "non voto" di Fi, Lega, M5s. Esecutivo al capolinea. Ne parlano su altre fonti

Lo riporta msn.com: Il governo chiede la fiducia sul decreto bollette - Il governo ha posto la fiducia in Aula alla Camera sul decreto bollette. A chiederla il ministro per l'Ambiente e la Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto Fratin. (ANSA) ...

Lo riporta rainews.it: Decreto Bollette,governo chiede fiducia - Il governo ha posto la fiducia in Aula alla Camera sul Decreto Bollette. A chiederla il ministro per l'Ambiente, Pichetto Fratin. La chiama per appello nominale è prevista per domani a partire dalle ...

Scrive quotidianosanita.it: Liberalizzazioni. Camera vota fiducia. Giovedì voto finale. Ecco le norme sulla farmacia - Il Governo ottiene la fiducia alla Camera sul testo approvato ... di conversione del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle ...