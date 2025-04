Rkomi non ha mai conosciuto il padre 8220Ma so chi è lui e immagino sappia chi sono io8221

Rkomi si apre nel podcast BSMT di Gianluca Gazzoli e parla del padre mai conosciuto: "So chi è visivamente, ma non l'ho mai incontrato. Ho pensato di cercarlo a 17 anni, ma non l'ho fatto". Leggi su Fanpage.it si apre nel podcast BSMT di Gianluca Gazzoli e parla delmai: "So chi è visivamente, ma non l'ho mai incontrato. Ho pensato di cercarlo a 17 anni, ma non l'ho fatto".

Potrebbe interessarti anche:

Come Rkomi ha conquistato i social scherzando sulla pronuncia in corsivo e la gag con la logopedista

Più del 28° posto finale, Rkomi è riuscito a ribaltare le critiche per la sua dizione e il meme del corsivo, cavalcandolo sui social: tra le ultime iniziative, la gag con la "logopedista dei ...

Sanremo 2025, Rkomi cede i suoi fiori alla signora Cristina: chi è la “ballerina” che gli ha “insegnato a parlare in corsivo”

Gesto inaspettato da parte di Rkomi al termine della sua esibizione nella seconda serata del Festival di Sanremo 2025. Quando Carlo Conti gli ha consegnato il tradizionale mazzo di fiori, il ...

Nintendo Switch 2: Ecco perché Nintendo ha scelto uno schermo LCD

Con l’annuncio ufficiale della Nintendo Switch 2, una delle novità che ha subito attirato l’attenzione è stata la scelta del display. Contrariamente alle aspettative di molti, Nintendo ha deciso di ...

Rkomi non ha mai conosciuto il padre: "Ma so chi è e lui immagino sappia chi sono". Rkomi al BSMT: “Non ho conosciuto mio padre, sa chi sono ma non mi ha mai cercato”. Che scuola ha fatto Rkomi e perché ha lasciato gli studi. Rkomi a Sanremo 2025: la fidanzata, il nome, il testo e il significato della canzone Il ritmo delle cose. Rkomi a Sanremo 2025, dalla periferia milanese alla passione per il muay thai: «A 18 anni ero uno sbandato. Pa. Quello che non sai sui genitori di Rkomi: dall’assenza del padre al legame con la madre. Ne parlano su altre fonti

Scrive deejay.it: Rkomi al BSMT: “Non ho conosciuto mio padre, sa chi sono ma non mi ha mai cercato” - Rkomi parla infatti anche del fratello e del padre, che non hanno mai conosciuto – nemmeno quando il cantante, all’anagrafe Mirko Manuele Martorana, è diventato famoso.

fanpage.it comunica: Rkomi e l’ironia sulla sua pronuncia a Sanremo: “C’è stato una sorta di bullismo” - A due mesi dal Festival di Sanremo, Rkomi ha parlato dell'ironia sulla sua pronuncia nella canzone Il ritmo delle cose: "Non mi è mai successo fino ...

Si apprende da ecodelcinema.com: Rkomi svela i retroscena del Festival di Sanremo 2025: critiche e significato del suo brano - Rkomi, durante il podcast di Gianluca Gazzoli, riflette sulla sua partecipazione al Festival di Sanremo 2025 e le critiche ricevute per la pronuncia nel brano "Il Ritmo Delle Cose".