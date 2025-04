Rubano le password del registro di classe e alzano i voti ai compagni Due ragazze studiose ‘punite’ con un 2

Rubano le password di accesso al registro elettronico per alzare i voti, annullando le insufficienze. Ma non si sono accontentati di piccoli ritocchi, hanno giocati al rialzo con una pioggia di 8. Non paghi, hanno perfino abbassato i voti delle compagne di classe più brave, che all’improvviso si sono trovati in pagella perfino dei 2. È quanto accaduto in una terza media 'Luigi Barone' di Verrès, in Valle d'Aosta. Sono almeno 40 gli accessi abusivi al sistema informatico scolastico, registrati in un arco di tempo ancora non chiaro. È bastato fare screenshot delle credenziali dal portatile di qualche professore per poi farlo girare in chat. Credenziali rubate ai docenti Le credenziali sono state sottratte ad almeno quattro, se non cinque, docenti. La vicenda è riportata sulle pagine locali della Valle d'Aosta del quotidiano La Stampa. Quotidiano.net - Rubano le password del registro di classe e alzano i voti ai compagni. Due ragazze studiose ‘punite’ con un 2 Leggi su Quotidiano.net Aosta, 15 aprile 2025 –ledi accesso alelettronico per alzare i, annullando le insufficienze. Ma non si sono accontentati di piccoli ritocchi, hanno giocati al rialzo con una pioggia di 8. Non paghi, hanno perfino abbassato idelle compagne dipiù brave, che all’improvviso si sono trovati in pagella perfino dei 2. È quanto accaduto in una terza media 'Luigi Barone' di Verrès, in Valle d'Aosta. Sono almeno 40 gli accessi abusivi al sistema informatico scolastico, registrati in un arco di tempo ancora non chiaro. È bastato fare screenshot delle credenziali dal portatile di qualche professore per poi farlo girare in chat. Credenziali rubate ai docenti Le credenziali sono state sottratte ad almeno quattro, se non cinque, docenti. La vicenda è riportata sulle pagine locali della Valle d'Aosta del quotidiano La Stampa.

