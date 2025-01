Donnapop.it - Manuel Franjo, chi è il compagno attuale? Cosa fa oggi? Tutta la verità sul rapporto con Lorella Cuccarini

è un nome che ha segnato la storia della televisione italiana, soprattutto negli Anni Ottanta, quando divenne celebre come ballerino nel programma Fantastico. Originario del Venezuela,ha iniziato a danzare fin da giovane, intraprendendo una carriera che lo ha portato a trasferirsi prima a New York e poi in Italia.Oltre alla danza,ha dimostrato grande versatilità, lanciandosi anche nella musica e nella recitazione. Nonostante il grande successo ottenuto in televisione, la sua carriera ha vissuto alti e bassi, macontinua a esibirsi in spettacoli dal vivo, coltivando ancora la sua passione per la musica e la danza. Masappiamo della sua vita privata, del suoe del suo legame con?Biografia: le origini, ile la carrieraè nato in Venezuela e fin da bambino ha nutrito una forte passione per la danza, studiando vari stili di ballo con l’ambizione di trasformare il suo hobby in una carriera.