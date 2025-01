Oasport.it - LIVE Djokovic-Alcaraz 4-6, 6-4, 3-2, Australian Open 2025 in DIRETTA: in equilibrio il fondamentale 3° set

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA4-2 Clamoroso! Errore di rovescio di, intelligentissimoche risponde in sicurezza scegliendo di non rischiare: ha ragione. break!40-A Mamma mia, doppio fallo (3°). Anche in questo gioco offre palle break.40-40 Spinge come un forsennato, arriva in ritardo sul recupero di dritto.40-30 Stupendo rovescio lungoriga del serbo.40-15 Servizio e dritto.30-15 Prima vincente.30-0 Sbaglia clamorosamente la direzione con il comodo rovescio, e tira anche fuori.15-0 Spinge la seconda e fa punto.3-2 Slice e rovescio a campo aperto.40-15 Servizio, dritto, volèe e smash.30-15 Vincente l’inside in di.30-0 Tira un passante-freccia di rovescio in cross. Non può controllare la volèe