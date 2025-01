Tvplay.it - La Juve compra in Premier League: via Douglas Luiz, dentro il top player

Lasta ragionando sulle mosse da compiere sul mercato: ecco cosa filtra su un super affare che sembra essere a un passo.Lantus sa che ha bisogno di chiudere ancora alcune operazioni per rendere il più possibile competitiva la rosa messa poi a disposizione di Thiago Motta. Ecco allora che si stanno inseguendo in queste ultime ore numerose indiscrezioni: potrebbe succedere l’imprevedibile.Lain: viail top(LaPresse) – Tvplay.itLaha necessità di portare in rosa sicuramente un altro difensore, dopo Alberto Costa. Piacciono in questo senso tanto sia Renato Veiga sia Lloyd Kelly, che è considerato perfetto da Giuntoli per andare a sostituire fino alla fine della stagione l’infortunato Cabal.Occhio però anche a quello che potrebbe accadere se alcune cessioni importanti dovessero concretizzarsi.