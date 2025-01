Ilgiorno.it - Kelly Ann, a 15 anni frantuma i record di velocità: la stella di Sant’Angelo Lodigiano è “un orgoglio per la città, come Gallinari”

(Lodi) – I limiti sonno fatti per essere superati. Lo ha sperimentato sulla sua pelle, anzi sulle sue gambe,Ann Doualla Edimo, la sprinter appena 15enne che sta facendo sognare il mondo dell’atletica italiana per le sue prestazioni sportive fuori scala già alla sua età. Adesso si parla di leiun astro nascente, dopo che al Memorial Alessio Giovni di sabato, ad Ancona, ha tagliato il traguardo dei 60 metri indoor con un tempo di 7”23,under 18 in Europa (superando l’olandese N’Ketia Seedo, che nel 2020 aveva raggiunto i 7”24), a soli 5 centesimi dalla migliore prestazione mondiale, il 7”18 della statunitense Shawnti Jackson. Con questo risultato Doualla diventa la quarta italiana più veloce della storia, dopo Zaynab Dosso, Marisa Masullo e Manuela Levorato.