Lapresse.it - Italia-Malta, Mattarella: “Aumentare amicizia e collaborazione”

Leggi su Lapresse.it

“Per la Repubblicana è un onore la sua presenza qui a Roma per riaffermare l’che lega. Sono certo di poter continuare con lei il rapporto die di positivo scambio di opinioni che ho sempre avuto con i suoi predecessori. Sono lietissimo di incontrarla in questa sua prima visita in”. Lo ha detto il Presidente della Repubblica, Sergio, accogliendo al Quirinale la presidente della Repubblica di, Myriam Spiteri Debono, in visita ufficiale nel nostro Paese. “Lei si è insediata in un momento di grande protagonismo dinella scena internazionale – ha aggiunto il capo dello Stato -, con la presidenza del Consiglio di sicurezza, la presidenza dell’Osce e l’imminente presidenza del Consiglio d’Europa. Sarà un piacere parlare con lei e affrontare anche le tante prospettive di ulteriore aumento della nostra eccellente“.