Quotidiano.net - Incendio doloso a Italferes Spa: 17 veicoli distrutti, Salvini denuncia escalation

Leggi su Quotidiano.net

Il 28 novembre 2024 alle prime ore del mattino nella sede legale diSpa alcuni soggetti si sono indebitamente introdotti nell'area aziendale destinata a parcheggio scoperto provocando l'di 17aziendali e privati attraverso rapidissimo posizionamento di materiale infiammante. A distanza di soli due giorni avviene un altroche provoca l'di due carcasse di autovetture già in parte distrutte precedentemente. Nel 3 dicembre 2024 su alcuni blog di frange anarcoinsurrezionaliste è stato rivendicato l'attacco incendiario. Da lì in poi abbiamo assistito a un'preoccupante che non abbiamo mai voluto evidenziare in attesa di raccogliere informazioni più precise". Lo ha detto il ministro dei Trasporti, Matteo, nel corso dell'informativa urgente alla Camera sulla situazione della rete ferroviaria nazionale.