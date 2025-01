Ilfattoquotidiano.it - Ilaria Salis a La7: “Inquietante la presenza di Meloni al giuramento di Trump. È necessario un disallineamento strategico della Ue dalla Nato”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

“Questa deriva degli Usa verso l’estrema destra è assolutamente, così come èlapresidente del Consiglio Giorgiaalla cerimonia di insediamento di Donald“. Sono le parole pronunciate a L’aria che tira (La7) dall’europarlamentare di Alleanza Verdi e Sinistra, che esprime nettamente il suo auspicio di una indipendenzaUe dagli Usa: “È molto preoccupante lo storico vassallaggio dell’Italia dagli Stati Uniti, motivo per cui a maggior ragione con questo tipo di congiuntura, in cui gli Usa vanno sempre più a destra – spiega – sono necessari undei paesi europeie una maggiore autonomiaUe sia sul piano politico, sia sul piano economico. Non possiamo farci dettare l’agenda politica