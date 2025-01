Ilgiorno.it - Il Bukowski italiano. Le parole taglienti del performer Catalano live al Tambourine

e musica per calarsi nel mondo di Charles, muovendosi tra poesie, racconti e lettere sotto la guida di un poeta-tra i più famosi d’Italia, noto per la sua capacità di riempire iclub come una rockstar. E poi le sonorità hawaiane dell’ukulele, una serata dedicata ai diritti, tra burlesque, karaoke e dj-set, e le canzoni più amate degli anni ‘90. Spettacoli ed eventi per tutti i gusti nella settimana deldi Seregno. Il circolo di via Carlo Tenca accenderà le luci domani alle 21.30 per dare spazio a un “Laboratorio gratuito integrato di ukulele“, per avvicinarsi a questo strumento che dalle isole Hawaii sta sempre più prendendo piede. L’iniziativa è rivolta soprattutto ai giovani e andrà avanti, due volte al mese, fino a maggio. Ingresso libero con tessera Arci.