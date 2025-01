Ilnapolista.it - Garnacho, basteranno i 50 milioni del Napoli? Lo United ne vuole 80 (Gazzetta)

i 50del? Lone80 ()Scrive ladello Sporto che “oggi sarà una giornata chiave per la soluzione del giallo dell’inverno: chi sarà il post Kvara?”Ilha un obiettivo: il ventenne argentinoma costa tanto (80) e ilnon può spenderne fino a 50 che sono una cifra ragguardevole.Scrive lacon Vincenzo D’Angelo:A Milano sono attesi i dirigenti dello, che hanno due appuntamenti molto importanti in agenda. Il primo con il, per capire fino a dove il club di De Laurentiis potrà spingersi per arrivare a. E il secondo con Pantaleo Corvino, responsabile dell’area tecnica del Lecce, per parlare di Patrick Dorgu. L’esterno danese è finito nel mirino dei Red Davils, ma non è nemmeno mai uscito dal taccuino del