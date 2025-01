Eurocup 2024 2025 | Venezia per il riscatto Trento ancora in corsa per i playoff

Leggi su Sportface.it

Tutto pronto per la 16^ giornata dell’di basket: comincia ufficialmente il rush finale, visto che sono appena tre i turni rimasti prima della conclusione della fase a gironi. La competizione, fin qui, ha messo in mostra, in generale, un grandissimo equilibrio, tanto che sono solo tre le squadre che hanno già ottenuto il pass per i. A parte Bahcesehir e Valencia, che hanno dominato rispettivamente il Gruppo A e il Gruppo B, solo Gran Canaria è riuscita ad assicurarsi già il passaggio del turno.Allo stesso tempo, solo quattro squadre, tra entrambi i gruppi, sono già certe dell’eliminazione. In mezzo, tra questi due estremi, è grande battaglia: coinvolte anche, che nel finale di questa prima fase cercheranno di rimpinguare il proprio bottino di vittorie.