Lopinionista.it - Duran Duran in tour nel 2025, faranno tappa anche in Italia

Leggi su Lopinionista.it

@ Nefer SuvioLONDRA – Quattro live ina giugno per i, che hanno annunciato una serie speciale di concerti in programma quest’estate, toccando Finlandia, Olanda, Germania, Irlanda e altre nazioni ancora. Biglietti in vendita da venerdì 24 gennaio alle 10 orario locale. E’ possibile visitare la pagina delsu.com per ottenere ulteriori informazioni.Ci sarà inoltre una prevendita per i membri della DD Vip Community da mercoledì 22 gennaio alle 10 orario locale. Il link ufficiale è il seguente: https://.io/summer25. Nel nostro Paese sono previste le seguenti date: 15 e 16 giugno Circo Massimo Roma, 18 giugno Bari (Fiera del Levante), 20 giugno Milano (I-Days Milano).L'articoloinnelinL'Opinionista.