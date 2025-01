Djokovic le suona forte ad Alcaraz agli Australian Open il serbo vince in 4 set | in semifinale contro Zverev

Leggi su Open.online

Novak, ex numero 1 ed oggi all’ottavo posto del ranking Atp, ha battuto in quattro set Carlosottenendo l’accesso alladegliper la 12ma volta, Slam che ha vinto già in 10 occasioni. Per tornare ancora in finale a Melbourne, venerdì incontrerà il tedesco Alexander, numero 2 del mondo.lo spagnolo (n.3) ilha ceduto il primo set 4-6. Ha vinto quindi i successivi tre 6-4, 6-3, 6-4.La partita «epica»A fine gara,ha voluto ribadire «la mia ammirazione e il mio rispetto per Carlos. È un ragazzo fantastico, il più giovane numero uno della storia, quattro Slam vinti. Sono certo che lo rivedrò ancora tante volte, anche troppe volte rispetto a quelle che vorrei. È stata una delle partite più epiche che abbia mai giocato.