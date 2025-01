Calciomercato.it - DIRETTA Champions, Brugge-Juventus e Bologna-Borussia Dortmund: segui la cronaca LIVE

Calciomercato.it vi offre il match dello ‘Jan Breydel’ tra i nerazzurri di Hayen e i bianconeri di Motta e quello del ‘Dall’Ara’ tra i rossoblu di Italiano e i gialloneri di Sahin in tempo realeLae ilaffrontano rispettivamente il Clube ilnella settima giornata della fase a girone unico diLeague. Due sfide che potranno indirizzare molto il cammino europeo delle due squadre italiane che saranno dirette nell’ordine dal francese Bastien e dall’olandese Gozubuyuk.Thiago Motta e Italiano, allenatori di Juve e(LaPresse) – Calciomercato.itDa un lato, allo stadio ‘Jan Breydel’, i bianconeri di Thiago Motta vogliono dareto al successo in Serie A contro il Milan di sabato scorso. L’obiettivo è quello di riprendere il discorso interrotto lo scorso anno con la vittoria ottenuta contro il Manchester City per provare a conquistare la qualificazioneagli ottavi di finale.