Quotidiano.net - Diagnosi precoce della demenza senile attraverso una scansione oculare? Sarà possibile con l’IA

Roma, 21 gennaio 2025 – L’Intelligenza artificiale potrà aiutare a individuare i primi segni di? Alcuni ricercatori scozzesi stanno lavorando a un nuovo strumento che potrà essere utilizzato dagli ottici per individuare i primi segnimalattia. La notizia, riportata dalla Bbc, spiega come dalle fotografieretina, nella parte posteriore dell'occhio, si potranno scorgere varie indicazionesalute del cervello e, utilizzando il software AI per analizzare le informazioni, gli scienziati potrebbero essere in grado di individuare segni diprima che si verifichino i sintomi. Lo studio e il gruppo di ricerca Il gruppo NeurEYE, guidato dal l'Università di Edimburgo comprende, tra gli altri, ricercatoriGlasgow Caledonian University. La ricerca ha raccolto quasi un milione di scansioni oculari presso ottici in tutta la Scozia e con l'aiutoAI ha sviluppato un algoritmo che può valutare la salute dei vasi sanguigni nell'occhio e, di conseguenza indicare, la presenza di malattie neuro-degenerative.