Danilo beffa Conte | un big nella lista di Manna | CM IT

Dopo settimane di attesa, salta il colpo in canna di Giovanni: ecco gli scenari a disposizione del ds del Napolilascia il Napoli e Antonioa bocca asciutta, dopo settimane di attesa e a distanza di pochi giorni dal big match di campionato. Il difensore brasiliano, promesso sposo al club azzurro, ha deciso di tornare in Brasile dopo un confronto con i suoi familiari, come raccontato qui su Calciomercato.it.Giovannie Antonioalla ricerca di un nuovo difensore centrale (LaPresse) Calciomercato.itIl rifiuto didi trasferirsi al Napoli blocca ancora Rafa Marin. Il difensore spagnolo ha praticamente le valigie pronte da giorni per ritornare in Spagna, al Villareal, con la formula del prestito secco.vuole puntarci, ma solo dalla prossima stagione. Chiaramente, senza l’arrivo di un difensore, l’ex Alaves e Real Madrid resterà un tesserato azzurro e quindi il quarto difensore a disposizione del mister.