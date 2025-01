Ilrestodelcarlino.it - Crepe e puntelli. La biblioteca resta senza casa

, fessurazioni, cedimenti e. Palazzo Garagnani, la porzione dell’edificio storico più importante del centro di Crespellano dove hanno sede lacomunale, una sala mostre e conferenze oltre ad altri servizi per i giovani e l’infanzia, è stato chiuso per motivi di sicurezza. Un provvedimento preso dal Comune di Valsamoggia lo scorso 17 dicembre e prorogato a gennaio che si annuncia di lunga durata, tanto che oggi, nell’ex municipio, apre un punto di prestito e restituzione dei libri dellapiù strutturata di Valsamoggia. A risentirne prima di tutto sono i lettori e gli studenti, che utilizzano le sale studio e i servizi di consultazione e informazione connessi. Utenti che da almeno un anno e mezzo fanno i conti con sale chiuse e servizi ridotti. La situazione precaria di Palazzo Garagnani è infatti conosciuta da tempo, tanto che nella scorsa legislatura se ne parlò in consiglio comunale in risposta alle interrogazioni con relativo accesso agli atti dai consiglieri di opposizione Stefano Colangeli, Daniela Guglielmi (M5s) con Silvia Adani e Simone Rimondi (Civicamente Samoggia).