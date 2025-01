Ilrestodelcarlino.it - Coppa del Mondo under 20: Greganti è medaglia di bronzo con la squadra di fioretto

Federicoporta Jesi sul podio nella prova dideldimaschile20 svoltasi nel fine settimana a Heraklion, in Grecia. L’azzurro, tesserato per il Club Scherma Jesi, ha conquistato ladiassieme ai compagni di Nazionale Mattia De Cristofaro, Marco Panazzolo e Matteo Iacomoni: è salito sul terzo gradino del podio dopo l’incontro vittorioso contro l’Ungheria. L’Italia era numero 2 del ranking alla partenza della prova e negli ottavi di finale come da pronostico aveva liquidato senza troppo penare la Turchia, con un nettissimo 45-22. Nei quarti di finale laguidata dal Maestro Giuseppe Pierucci, membro dello staff del commissario tecnico Stefano Cerioni, ha avuto vita ancora più semplice contro un Ecuador che davvero nulla ha potuto arrendendosi 45-21.