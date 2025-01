Laprimapagina.it - Controlli strada test antidroga: si rischia la confisca dell’auto

Con la sentenza n. 20033/22 la Corte di Cassazione ha fornito importanti precisazioni susue alcolin caso guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti e guida sotto l’influenza dell’alcool. Isuper guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, sono regolati dagli articoli 186 e 187 del Codice dellail quale prevede che in caso di rifiuto dell’alcolo delda partemobilista fermato per, si applichi la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da sei mesi a due anni; ladel veicolo. Questa sanzione vale solo nel caso in cui l’automobilista fermato sia anche il proprietario, altrimenti lanon è prevista.