Lanotiziagiornale.it - Bonus Natale, torna l’indennità da 100 euro in busta paga: chi può ancora ottenerla

Leggi su Lanotiziagiornale.it

Ilrischia di trasformarsi in una beffa. Ma per altri lavoratori c’è invece una buona notizia: chi aveva i requisiti per accedere alda 100di dicembre e non lo ha richiesto èin tempo per ottenere.Chi non ha chiesto in tempo i 100, infatti, puòottenerli – se ha i requisiti richiesti – attraverso la dichiarazione dei redditi, come spiega il Messaggero. Che ricorda però che c’è anche chi dovrà restituirli. Entriamo nel dettaglio., cos’è e chi può ottenerloIlè statoto a dicembre insieme alla tredicesima. Parliamo di 100in più inper i dipendenti pubblici e privati che ne hanno fatto richiesta, in quanto la sua erogazione non era automatica.Ilè rivolto a lavoratori dipendenti con un reddito inferiore ai 28milae almeno un figlio a carico, oltre che un’imposta lorda superiore alle detrazioni.