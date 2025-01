Anziani legati al letto per ore gli abusi sessuali in una Rsa | tre operatori arrestati a Viterbo – Il video

Leggi su Open.online

Erano malnutriti,ale, in un caso, vittime di violenza sessuale gliospiti di una Rsa a Latera, in provincia di. I carabinieri del Nas hanno arrestato tresociosanitari, accusati di maltrattamenti e. Altri tre sono stati sospesi. Le indagini dei carabinieri sono iniziate la scorsa primavera, dopo le denunce di familiari e di exdella Rsa. Questi avevano raccontato alle forze dell’ordine di Capodimonte di aggressioni ed episodi di incuria ai danni degliindifesi.I risultati delle indagini: la violenza e l’anziana legata per 24 oreI racconti di chi temeva – o aveva testimoniato direttamente – glisono poi stati confermati da intercettazioni audio e, grazie all’installazione di un sistema di telecamere nascoste.