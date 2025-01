Abruzzo24ore.tv - Abruzzo al quarto posto per esportazioni verso gli Stati Uniti: preoccupazioni per l'effetto Trump

Leggi su Abruzzo24ore.tv

Pescara - L'si posiziona altra le regioni italiane per l'esposizione al mercato statunitense, con un valore delledi 1.732 milioni di euro nel 2024. L'si distingue come una delle regioni italiane più attive nellegli, con un valore delledi 1.732 milioni di euro nel 2024, rappresentando il 2,6% del totale nazionale. La provincia dell'Aquila contribuisce significativamente con 1.269 milioni di euro, seguita da Chieti con 245 milioni, Teramo con 154 milioni e Pescara con 63,5 milioni. Tuttavia, l'elezione di Donaldalla presidenza degliha suscitatotra gli imprenditori abruzzesi riguardo a un possibile inasprimento dei dazi sui prodotti europei. Secondo il Centro studi di Confartigianato Imprese Chieti L'Aquila, l'si colloca altra le regioni italiane per grado di esposizione al mercato statunitense, con un dato pari al 5,8%, superiore alla media.