Villa Silvestri Rivaldi i restauri saranno aperti al pubblico

Riparte il restauro degli affreschi di. I tecnici e gli studenti coordinati dall'Istituto Centrale per il Restauro sono all'opera da qualche giorno per riportare alla luce i tesori conservati sulle pareti del palazzo storico in via del Colosseo, già al centro di polemiche per l'abbandono e il degrado in cui versa da anni. L'inversione di tendenza dopo il recente acquisto da parte della Regione Lazio che l'ha rilevato dagli Istituti di Santa Maria in Aquiro. Ora si attende il completo restauro strutturale da parte del Ministero della Cultura per far sì che il complesso possa finalmente tornare ad essere interamente fruibile. Nel frattempo, grazie al Ministero della Cultura, con Segretariato Generale e Istituto Centrale per il Restauro in prima fila, laaprirà i battenti alcon la formula del «restauro aperto» che consentirà di visitare gratuitamente e su prenotazione le sale affrescate del piano nobile durante le attività di restauro svolte nell'ambito della Scuola di Alta Formazione e Studio dell'Istituto, secondo una modalità sempre più frequente nei nostri siti e che consentirà ad appassionati e curiosi di vivere un'esperienza culturale davvero unica.