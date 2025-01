Juventusnews24.com - Tomori Juventus, la partita è ancora lunga: bianconeri in pressing sul giocatore ma… Tutti gli aggiornamenti

di RedazioneNews24, lainsul difensore nonconvinto di lasciare il Milan ma.gliIl mercatonon haperso le speranze sul fronte Fikayo, primo nome nella lista di Giuntoli dopo l'uscita di Araujo (che rinnoverà col Barcellona).Il problema principale è rappresentato non tanto dalla possibile intesa con il Milan, che si può trovare sulla base di un affare in prestito con obbligo di riscatto per un'operazione complessiva da 30 milioni di euro, piuttosto dalla volontà delche fino ad oggi non sembra così entusiasta di cambiare aria. La Juve sta provando a convincerlo e questa, rivela Tuttosport, è.