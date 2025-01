Sergio Ramelli gli anni della spranga e la lettera top secret Ecco la quarta stagione di Borghesia violenta il podcast sui bravi ragazzi del terrorismo italiano – Video

Leggi su Open.online

Impeccabili studenti di medicina, figli di magistrati, dirigenti, ministri, enfant prodige del cinema. Possibile che gli ideatori ed esecutori di alcuni dei più efferati delitti politicilungadelfossero giovani promettenti, ventenni eleganti, dalle facce pulite? È uscito il quarto e ultimo ciclo di episodi di, ilprodotto da Emons Record e GOG edizioni, in media partnership con Open. La storia al centro delle quattro puntate in arrivo è quella di, il militante del FronteGioventù aggredito a colpi di chiave inglese a Milano da attivisti di Avanguardia Operaia. È il 13 marzo 1975., 19, morirà dopo un mese e mezzo di agonia, il 29 aprile. Un episodio destinato a restare impresso come uno dei momenti simbolo dell’insensata violenza dei cosiddetti