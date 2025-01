Ilgiorno.it - Scomparse due ragazzine ad Agrate. L’appello delle famiglie di Madleine Colombo e Vittoria Bergamaschi

Leggi su Ilgiorno.it

Brianza (Monza e Brianza), 20 gennaio 2025 – Sono giorni di fortissima preoccupazione, adBrianza, per la scomparsa di duedi 14 e 15 anni, amiche, che non danno più notizie di loro da lunedì 13 gennaio., di 15 anni, edi 14 anni, si sono allontanate insieme una settimana fa daBrianza e da allora lenon hanno saputo più niente. L’associazione Penelope Lombardia, che si occupa di diffondere gli appelli dei familiaripersone, ha diffusoaffinché chiunque le veda possa fare segnalazione alle forze dell’ordine al numero 112 o all’associazione stessa (380/7814931). Potrebbero essere a Milano. Non ci sono certezze sul colore dei capelli e dell'abbigliamento, nonostante non si sia portata via da casa né borse né vestiti.