Sakamoto Days | il successo su Netflix smentisce le critiche degli haters

Leggi su Cinefilos.it

: ilsuleera una delle uscite anime più attese del 2025. Basata sul manga Sh?nen Jump omonimo di Yuto Suzuki, l’anime avrebbe dovuto essere unoshow principali dell’anno di, arrivando grazie alla piattaforma a un pubblico molto vasto, che si sarebbe aggiunto a quello del manga. Tuttavia, dopo l’uscita del primo trailer e della sequenza di apertura dell’anime, i fan si sono riversati su Internet per esprimere le loro lamentele.è una serie comica d’azione che fonde sequenze di combattimento intense e magistralmente coreografate con il suo tono generale umoristico e spensierato. Un adattamento del manga avrebbe dovuto essere sapientemente realizzato per catturare la giusta atmosfera della serie; una larga parte dei fan credeva che l’anime in arrivo non ci sarebbe riuscito prima ancora di avere la possibilità di vedere il prodotto in onda.