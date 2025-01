Juventusnews24.com - Probabili formazioni Club Brugge Juve: le possibili scelte di Thiago Motta per la sfida di Champions League. Ultimissime

di RedazionentusNews24: di seguito lediper ladiin programma domani seraDomani sera lasarà ospite delper lavalida per la settima giornata diavrà a disposizione tanti giocatori per la prima volta dopo alcuni mesi complicati, tra cui Yildiz e McKennie (entrambi destinati alla panchina). Come riportato da Sky Sport, la difesa è abbastanza scontata: dovrebbe rientrare Savona con Gatti, Kalulu e Cambiaso.Weah verso un posto da titolare, ballottaggio tra Nico Gonzalez e Vlahovic per il ruolo da centravanti. Ballottaggio aperto a centrocampo tra Douglas Luiz e Locatelli. Ecco la probabile formazione:ntus (4-2-3-1): Di Gregorio; Savona, Gatti, Kalulu, Cambiaso; Douglas Luiz/Locatelli, Thuram; Weah, Koopmeiners, Mbangula; Vlahovic/Nico Gonzalez.