Patrono della Polizia Locale il vescovo Beschi | Siate artigiani dell’armonia civica

Leggi su Bergamonews.it

Bergamo. Una chiesetta, in cima a Città Alta, che ha tutto il senso del raccoglimento. Semplice ma ricca allo stesso tempo, dedicata ad un santo, San Sebastiano, che ha fatto dell’impegno civico il sensosua vita. Passione che l’ha portato al martirio, ma che non ha mai scalfito, nemmeno per un minuto, in una ritrovata e sempre rinnovata forza interiore, l’aiuto al prossimo. Un artigiano. Il primo, ma solo in ordine temporale, tanto intenso e da esempio che, sulle sue orme, metaforiche, si sono messi gli agenti. Di tutta Italia e dunque anche di Bergamo che, per la prima volta, hanno scelto di festeggiare il loro santocon una messa celebrata daldi Bergamo, monsignor Francesco. In un raccoglimento tanto composto quanto potente suono così risuonate parole e moniti rivolti a chi si occupa e preoccupa tutti i giornisicurezzacittà e dei suoi cittadini.