Motta “Servirà una grande Juve per vincere a Bruges”

(BELGIO) (ITALPRESS) – “Il nostro obiettivo domani è la vittoria e per ottenerla dovremo fare molto bene.unapartita contro una squadra che sta facendo bene sia in campionato che in Champions”. Thiagosa chela migliorper far risultato a: un punto basterebbe a ipotecare i play-off ma il tecnico bianconero non vuole accontentarsi per quanto la formazione belga sia imbattuta da 18 gare e in casa, in Champions, abbia già battuto Aston Villa e Sporting. “Ma anche in trasferta hanno fatto bene, è una squadra giovane, conenergia, che gioca bene a calcio, molto organizzata in fase difensiva – prosegue– Ma ci siamo preparati, abbiamo la necessità di fare unaprestazione per arrivare alla vittoria. E’ importante dare continuità alle prestazione e ora anche ai risultati.