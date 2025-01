Lupo avvistato dentro il parco comunale | l’allarme delle autorità Succede in provincia di Latina

Leggi su Dayitalianews.com

Un appello alla prudenza è stato lanciato dalla sindaca Barbara Petroni, che ha chiesto ai cittadini di evitare passeggiate nele nelle aree limitrofe a seguito dei ripetuti avvistamenti di unnelle vicinanze del centro urbano.Avvistamenti in aree frequentateAttraverso il gruppo Facebook ufficiale “Piazza Virtuale del Comune di Roccasecca dei Volsci”, la sindaca ha comunicato che ilè statoin diverse zone del paese, tra cui la tensostruttura, l’isola ecologica, la piazza per la Pace tra i Popoli e ilcittadino A. Caradonna, dove un video girato la mattina di giovedì 16 gennaio ne ha confermato la presenza.Raccomandazioni ai cittadiniNel suo messaggio, la sindaca ha sottolineato l’importanza di evitare passeggiate da soli o con animali domestici nelle aree indicate.