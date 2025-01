Thesocialpost.it - “L’ho ucciso io, ecco perché”. Francesco trovato morto in casa, la confessione dopo la scoperta choc

Marando, un ristoratoresenza vita in una cantina a Bovalino, in provincia di Reggio Calabria, lo scorso 11 gennaio, è statodal figlio maggiore. La significativa evoluzione nelle indagini sull’omicidio del 54enne di San Luca è emersa grazie alladel giovane, il quale ha dichiarato: «Era diventato aggressivo con noi e con nostra madre.l’ennesima lite,». Il ragazzo ha anche rivelato dove si trovava l’arma del delitto, una pistola calibro 38, e ha affermato di aver ricevuto assistenza dal fratello minore per occultare il corpo.I due ragazzi, uno dei quali è minorenne, sono stati arrestati dai carabinieri del Nucleo Investigativo di Locri, coadiuvati dal Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia locale e dalla Stazione di Bovalino.