Juve, doppio colpo dal Chelsea: Giuntoli punta gli occhi su due difensori

Ultimo aggiornamento 19 Gennaio 2025 23:46 di redazioneL’arrivo di Alberto Costa non arresta il passo della, che insegue dueper rafforzare la rosa: contatti con il.Lasi prepara ad una settimana decisiva, dove a distanza di pochi giorni sarà costretta ad affrontare Club Brugge e Napoli. Contro la squadra belga sono necessari i tre punti per sperare di agganciare la prossima fase di Champions League senza dover passare per i i playoff, che potrebbero complicare i giochi. A Napoli, invece, i bianconeri sono attesi da una sfida in cui la prima in classifica cercherà di allungare sull’Inter, che insegue a -3 con una partita da recuperare.Mercato, si cercano gli ultimi colpiNonostante un mercato partito con il freno a mano tirato, la squadra di Thiago Motta è riuscita a mettere a segno un paio di colpi fondamentali per cercare di allungare la lista dei giocatori a disposizione del tecnico bianconero.