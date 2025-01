Sport.quotidiano.net - Interviste. Consonni soddisfatto: "Una bella prova»

"Credo che non sia facile per alcuno ottenere il massimo a Poggibonsi. Ritroviamo invece la vittoria e ci prepariamo adesso alla gara con il Livorno, con la speranza di accorciare nei confronti della capolista del raggruppamento". In sala stampa mister Luigi. Tanto della partita nell’insieme – tutte e due le squadre, si è detto sicuro, hanno permesso alla gara di decollare in fretta e di salire di livello nei contenuti – quanto ovviamente del successo riassaporato dai colori biancorossi. "Abbiamoto, noi e il Poggibonsi – osserva– a sbloccare il punteggio a suon di occasioni. A mio parere, abbiamo fatto qualcosa in più rispetto al Poggibonsi per ottenere l’affermazione. I padroni di casa hanno poi tentato il tutto per tutto nella tranche finale dell’impegno davanti al loro pubblico per raggiungere il pari.